Agência Estado ganha prêmio ABCR de Jornalismo A reportagem especial da Agência Estado O Polêmico Pedágio, da repórter Renata Stuani, venceu o prêmio ABCR de Jornalismo 2002/03 na categoria internet. A matéria foi veiculada no AE Setorial, o serviço de informações online da Agência Estado para o mercado empresarial, que reúne nove portais sobre os principais setores da economia. Trata-se do primeiro prêmio de jornalismo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O objetivo dessa primeira premiação foi o de incentivar a produção de matérias jornalísticas sobre as rodovias privatizadas. Concorreram 30 reportagens em quatro categorias: impressa (jornal e revista); televisão; fotojornalismo e internet. Segundo a matéria premiada da Agência Estado, a privatização das estradas no Brasil foi um bom negócio para o governo e para as empresas envolvidas. Mas a população e os transportadores, principais usuários das rodovias, tiveram que arcar com um aumento expressivo nos custos do frete rodoviário. A reportagem de Renata Stuani detalhou também o impacto positivo na modernização das rodovias e a queda no número de acidentes, assim como a elevação dos lucros das empreiteiras nesse segmento. A íntegra do texto, publicado em 4 de junho do ano passado, continua disponível no histórico da seção Especiais da área de Transportes e Logística do AE Setorial. A premiação será no dia 26 de novembro, em Gramado (RS), no início do 3º Congresso de Concessões de Rodovias. A ABCR dará aos vencedores R$ 20 mil no total, destinando R$ 5 mil para cada categoria da premiação.