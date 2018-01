Agência Estado ganha prêmio Massey Ferguson O Agrocast, serviço online para o agronegócio da Agência Estado, ganhou pela segunda vez o prêmio Massey Ferguson de Jornalismo, na categoria Internet. Os vencedores foram anunciados ontem à noite, em uma cerimônia em Porto Alegre. Foi premiada a cobertura especial da Agrishow Ribeirão Preto de 2004, feita pela editora-adjunta Jane Miklasevicius e o correspondente Gustavo Porto, com o apoio da equipe em São Paulo. Nos seis dias de evento, os jornalistas produziram mais de 100 pequenas notas, além de reportagens, sobre o evento e as tendências da agricultura brasileira. Todo o noticiário foi enviado em tempo real para os assinantes do serviço e o especial com a cobertura está disponível no site www.aeagro.com.br. Em 2003, o Agrocast também foi o vencedor do prêmio Massey Ferguson com a cobertura especial sobre as perspectivas para safra 2002/2003.