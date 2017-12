Agência Estado lança hoje portal agrícola A Agência Estado lança hoje a nova versão do seu serviço de informações para a área agrícola, o portal AE Agro. No endereço na internet www.aeagro.com.br , produtores rurais, cooperativas, sindicatos rurais, tradings, agroindústrias, armazéns e revendas agrícolas poderão acompanhar as principais notícias, cotações e análises sobre o setor. O AE Agro traz as informações do antigo site da Agência Estado para o agronegócio, o agrocast.com.br, incrementado com novos conteúdos, ferramentas e serviços. Num mesmo endereço eletrônico, o assinante encontrará as principais informações sobre soja, milho, café, pecuária, algodão, trigo e outras commodities, como citros, arroz e cacau. Todos esses segmentos do agronegócio terão notícias, cotações, banco de dados, análises e informações meteorológicas específicas, que poderão ser assinadas separadamente. Dentro do AE Agro, estão ainda disponíveis os serviços Agroderivativos e Agrovip. Com análises técnicas e banco de dados, o Agroderivativo atende aos assinantes das áreas de boi, café e açúcar e álcool. Já o Agrovip é uma parceira da AE com a empresa de consultoria Agroconsult, que oferece aos agentes dos segmentos de soja e milho, análises específicas, consultoria online e consultoria in loco, além de notícias e cotações.