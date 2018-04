Agência Estado lança serviço para mercado de soja e milho A Agência Estado e a Agroconsult lançam amanhã, 1º de maio, o serviço de análises e consultoria online Agrovip. O serviço é composto por cotações e notícias sobre o agronegócio no Brasil e no mundo, e mais especificamente sobre as culturas de soja e milho, produzidas pela equipe do Agrocast, serviço de informações on-line da Agência Estado. A Agroconsult, empresa do consultor André Pessoa, responderá pelas análises, que interpretarão os fatos do dia-a-dia e vão apontar seus efeitos na administração da propriedade agrícola e do negociação da safra. O serviço pode ser acessado pelo site www.agrocast.com.br. Os assinantes do Agrovip poderão obter assistência interativa, algo inédito no setor, por meio de uma consultoria on-line, bem como se beneficiar de uma consultoria de campo, ambas realizadas por profissionais da Agroconsult. Também poderá receber em seu e-mail o Agroalerta, os destaques do noticiário analisado pela Agroconsult. "Pretendemos, com o Agrovip, possibilitar melhores tomadas de decisão e garantir negócios mais atraentes para produtores e corretores", informa Rodrigo Mesquita, diretor da Agência Estado. O lançamento acontece amanhã no Agrishow - a maior feira de tecnologia agrícola do País que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo - , às 15h30, no estand da BM&F, quando o consultor André Pessoa fará uma palestra sobre as perspectivas do mercado de soja para 2002 e 2003.