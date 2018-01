‘Agência Estado/Broadcast’ recebe prêmio de jornalismo

A Agência Estado/Broadcast recebeu na segunda-feira, 27, o Prêmio “+Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças”, realizado pelo site Jornalistas & Cia e por Maxpress, na categoria agência de notícia. Criada em janeiro de 1970, a Agência Estado é líder nacional na distribuição de notícias e fotos para outros veículos em todo o País e também no serviço de notícias em tempo real, Broadcast, criado em 1991.

Na mesma premiação, os jornalistas Celso Ming, Cleide Silva e José Paulo Kupfer, do jornal O Estado de S. Paulo, ficaram entre os dez profissionais mais admirados da imprensa de Economia, Negócios e Finanças.

Celso Ming entrou no Grupo há 43 anos para criar a editoria de economia no Jornal da Tarde e hoje é colunista do Estadão.

A repórter Cleide Silva, especializada no setor automobilístico, está na casa desde 1997.

Com 50 anos de profissão, José Paulo Kupfer foi secretário de redação, editor executivo e atualmente é colunista do portal do Estadão.

Entre os Top 50, foram premiadas também as repórteres Adriana Fernandes e Aline Bronzati, do Broadcast, e os jornalistas Cida Damasco, Márcia De Chiara, Mônica Scaramuzzo, Ricardo Grinbaum e Rolf Kuntz, do Estadão.