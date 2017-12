Agência fará audiência pública sobre tarifas de ônibus A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) colocou em audiência pública, como forma de intercâmbio documental, uma resolução que dispõe sobre as tarifas promocionais, oferecidas no serviço de transporte regular interestadual e internacional. O prazo para o envio de sugestões começa às 8 horas do dia 18 deste mês e termina no mesmo horário do dia 1º de agosto. Segundo a determinação, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União sob assinatura do diretor-geral da ANTT, José Alexandre Resende, explica que os textos poderão ser acessados no site da agência ou obtidos na sede da ANTT/Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros (Supas), no SBN Quadra 2 Bloco C, 2º andar, Asa Norte, em Brasília, CEP 70.040-020. As contribuições recebidas serão registradas e consolidadas em relatório, cujo resumo será disponibilizada na página da ANTT na internet ou entregue aos interessados mediante solicitação.