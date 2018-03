Agência Fitch eleva perspectiva da dívida do Brasil para estável A agência de classificação de risco Fitch melhorou hoje a perspectiva das notas conferidas para a dívida soberana do país de ?negativa? para ?estável?. ?Essa decisão reflete a reviravolta na performance do comércio externo e sinais de que o governo Lula está comprometido com políticas econômicas que poderiam colocar a dívida pública e as finanças externas do país num patamar sustentável?, disse a agência. As classificações soberanas do Brasil, tanto a da dívida em moeda estrangeira como a expressa em real, permanecem em ?B?. A Fitch observou que o déficit na conta corrente do país declinou acentuadamente, em parte por causa da desvalorização nominal de 35% do real desde o final de 2001. A agência afirmou que o déficit na conta corrente deverá ficar em torno de US$ 5 bilhões neste ano, comparado aos US$ 7,8 bilhões no ano passado e US$ 23,2 bilhões em 2001. ?Isso reduz as necessidades de financiamento externo do país e a sua vulnerabilidade a choques externos, incluindo uma possível guerra no Golfo?, disse a Fitch. Segundo a agência, as necessidades de financiamento externo neste ano, (excluindo-se a dívida de curto prazo) deverão ficar em torno de US$ 33 bilhões, abaixo dos US$ 38 bilhões de 2002. A Fitch observou que o Brasil ainda está se ajustando a uma severa redução dos fluxos de capitais para os país nos últimos anos, que foi apenas parcialmente aliviada pelo atual programa de US$ 30 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo a agência, os fluxos de capitais para o país, excluindo-se o empréstimo do FMI, se tornaram negativos em julho de 2002, e se tornaram novamente positivos apenas em janeiro passado, com um saldo positivo de entrada no país de US$ 557 milhões. ?Entretanto, taxas de rolagem nas linhas de comércio externas, empréstimos e bônus ainda não retornaram aos níveis normais?, disse a agência. A Fitch ressaltou que nos próximos anos vencerão volumosas obrigações públicas externas (US$ 14,1 bilhões em 2004 e US$ 10,7 bilhões em 2005, embora essas números possam ser inferiores devido à política do governo de recomprar a dívida). ?Por isso, a continuidade do apoio do FMI e outros organismos multilaterais será fundamental para aliviar a pressão no câmbio e para o apoio nos mercados de capitais internacionais?, disse a Fitch. Também hoje, a Merril Lynch elevou recomendação sobre bônus do Brasil.