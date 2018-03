Agência Fitch eleva perspectiva de 15 empresas do País A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou hoje de negativa para estável a perspectiva de classificação da dívida em moeda estrangeira de 15 corporações brasileiras. Ontem a agência já havia colocado as perspectivas dos ratings soberanos brasileiro em estável, o que indica uma menor probabilidade de rebaixamento da classificação. As seguinte companhias brasileiras passaram a ter a sua nota ?B? acompanhada pela perspectiva ?estável?: Alcoa Alumínio S.A, Aracruz Celulose S.A., Companhia de Bebidas das Americas S.A.(Ambev), Companhia Petrolifera Marlim, Companhia Siderurgica de Turbarao S.A. (CST), Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN), MRS Logistica S.A. (MRS), OPP Quimica S.A, Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Ripasa Celulose e Papel S.A., Sadia S.A, Samarco Mineracao S.A, Tele Norte Leste Participacoes S.A., Telemar Norte Leste S.A, e Trikem S.A.