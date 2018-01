Agência Nacional do Petróleo vai ter novas licitações em 2007 O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou na quarta-feira, em sua última reunião do ano, a realização dos estudos para que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) realize a nona rodada de Licitações em 2007. Na reunião também foi aprovado pleito do secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, que é membro do Conselho, referente à realização de audiências públicas em diversas cidades brasileiras antes da realização da rodada. Nesta quinta-feira, apenas uma audiência foi realizada pela ANP na sua sede no Rio. A idéia é que a realização de mais audiências dê maior transparência ao projeto. O Conselho, entretanto, evitou discutir a cláusula de limitação das vitórias das empresas concorrentes no leilão, fato que motivou liminar judicial que suspendeu a última rodada.