Agência pode melhorar nota do Brasil se o PT cumprir as promessas O Brasil pode ter retirada a perspectiva negativa dos títulos soberanos da dívida (B+), classificados pela agência de risco norte-americana Standard & Poor?s, caso o governo do PT faça as políticas que vêm sendo anunciadas até agora, disse hoje uma das principais responsáveis pela classificação do País na S&P, Lisa Schineller. Por outro lado, o Brasil pode sofrer um rebaixamento, caso haja algum retrocesso no arranjo institucional e político que disciplinou as contas fiscais dos Estados e municípios, alertou a analista. A combinação de dois fatores pode levar a perspectiva da nota brasileira a deixar de ser negativa, segundo Schineller. A primeira é que o PT detalhe as iniciativas que vem anunciando ou sinalizando, e que estas se revelem consistentes. A analista se refere a diversos temas, como a manutenção ou, de preferência, o aumento do superávit primário; a autonomia operacional do Banco Central; e a reforma da Previdência. O segundo fator é que o PT mostre que é capaz politicamente de executar estas medidas, especialmente as que dependem do Congresso. Lado negativo Pelo lado negativo, diz Schineller, ?qualquer escorregada na questão fiscal dos estados e municípios, que eu não prevejo que vá acontecer, seria ruim para o rating, porque mostraria fraqueza instititucional?. Ela se refere não só à decisão final do Supremo Tribunal sobre a retenção de receitas tributárias do Rio de Janeiro (por descumprimento do acordo de renegociação da dívida), como também ?às dificuldades do governo para lidar com as pressões políticas dos governadores?. A atual nota soberana em moeda estrangeira do Brasil é B+, quatro degraus abaixo de BBB-, que é a nota a partir do qual se obtém o chamado ?grau de investimento?. Abaixo do grau de investimento, as classificações indicam um risco especulativo. Em julho de 2002, a S&P rebaixou o Brasil de BB- para B+, e a nova nota ficou em perspectiva negativa. Esta perspectiva significa uma tendência a cair, mas não de curto prazo. A perspectiva da S&P pode durar até 3 anos, e pode ser retirada, não levando necessariamente ao rebaixamento. Superávit Schineller disse que um aumento na meta de superávit primário, que hoje é de 3,75% do PIB, seria muito bem recebido pela agência de classificação de risco norte-americana. "Há rumores de elevação de superávit primário, o que seria visto favoravelmente por nós, dado ainda o nível da relação dívida/PIB, que tem caído, mas ainda está muito mais alto do que o observado no início de 2002", disse. "Sem dúvida, um aumento na meta do superávit primário seria muito bem recebido por nós, pois mostraria um compromisso deste governo com uma postura fiscal sólida". Ela acredita que é bem provável que o FMI solicite do governo Lula um aumento nesta meta como parte da revisão do atual acordo. "Seria uma atitude preventiva do novo governo, devido ao cenário de elevada taxa de juros e moeda desvalorizada e seus impactos na dívida", disse. "Isso fortaleceria a credibilidade desse novo governo. Aliás, todos os sinais dados pela nova administração estão em linha com o que nós, da S&P, esperamos em termos de postura fiscal, estabilidade de preços, e reformas como a da Previdência Social". Schineller disse que elevar a meta de superávit primário simplesmente para 5% do PIB neste momento não seria algo crível. "Potencialmente, dependendo do cenário econômico, o Brasil teria necessidade de fazer. Mas neste momento há uma dúvida nas mentes de analistas e economistas de mercado, que é se o Brasil pode atingir um superávit primário de 5% do PIB sem as reformas", disse. Para ela, o mais realista seria elevar o superávit primário para algo em torno de 4,25% ou 4,5% do PIB. "Acima disso, seria um número sem credibilidade e difícil de ser obtido de forma sustentável sem as reformas", disse a analista. Previdência Ela elogiou o fato de o novo governo ter escolhido como prioridade a aprovação da reforma da Previdência, mas ressaltou que a reforma precisa ter impacto imediato nas contas fiscais do governo. "Tem que ser uma reforma com impacto nas contas já para os próximos dois anos e não com efeito somente daqui a trinta anos", disse Schineller. "Mas é difícil fazer qualquer análise mais aprofundada porque não há uma proposta concreta sobre o assunto". Schineller aprova a idéia de unificação dos regimes de servidores públicos e privados. "Faz sentido", afirmou. Outro fator que será avaliado pela S&P será a capacidade do governo de aprovar legislações importantes no Congresso. "Queremos como ver como acontecerá a dinâmica política no Congresso no âmbito de um governo do PT", disse.