Agência propõe aumento de energia de 11,9% em São Paulo A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje as propostas de índice de reajuste nas tarifas de duas distribuidores de energia do Estado de São Paulo. A proposta para a Bandeirante Energia é de um índice de 11,9% e para a Piratininga, de 11,46%. Os índices definitivos serão divulgados pela agência no dia 23 de outubro. A Bandeirante atende 1,2 milhão de consumidoras e a Piratininga fornece energia para 1,17 milhão, ambas no interior de São Paulo. A Aneel apresentou ainda a proposta de fator x de 1,84 para a Bandeirante e 1,64 para a Piratininga. O fator x é um mecanismo que permite repasse para os consumidores dos ganhos obtidos pela empresa. Esse mecanismo é aplicado somente no ano seguinte ao da revisão tarifária e serve para reduzir o índice de reajuste tarifário.