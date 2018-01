Agência quer retomar leilão de área de gás e petróleo A agência reguladora de petróleo quer retomar a oitava rodada de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. O leilão destas áreas foi suspenso em definitivo na quarta-feira, dia 29, por conta de uma polêmica sobre a nova regra, que previa a limitação de áreas arrematadas por cada empresa. O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, disse que a Agência não vai abrir mão de medidas para estimular uma maior competição nos próximos leilões, mas já começou a estudar mecanismos alternativos ao limite de ofertas por empresa instituído este ano. "Não queremos ficar dando murro em ponta de faca", afirmou. Lima reforçou que a instituição do limite de ofertas por empresa não teve o objetivo de prejudicar qualquer companhia, nem a Petrobras - considerada a maior atingida - nem multinacionais. "Não há nenhuma restrição a qualquer empresa, incluindo a Oil M&S, que vem cumprindo as exigências do contrato", disse o executivo, referindo-se à companhia argentina usada por ele mesmo como exemplo de concentração no leilão anterior, quando arrematou, sozinha, uma área equivalente ao território da Inglaterra. "Não há nenhum sentimento xenófobo. Citei o caso da Oil M&S porque nos chamou a atenção", destacou. Segundo a regra deste ano, uma empresa, sozinha ou como líder de consórcio, estava limitada a arrematar um número máximo de áreas em cada setor oferecido. No setor mais disputado do leilão deste ano, por exemplo, em águas profundas na Bacia de Santos, havia um limite de três ofertas vencedoras entre as seis áreas oferecidas. Dos 14 setores previstos, a ANP conseguiu licitar apenas três, antes de ser forçada a suspender o leilão. Alternativas Lima não quis adiantar que alternativas podem ser adotadas como alternativa ao limite de ofertas. Disse apenas que a nona rodada de licitações já está em análise e uma sugestão de que bacias oferecer será apresentada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no próximo dia 11. Na ocasião, o conselho vai definir que bacias entrarão no leilão, ainda sem data definida, para que depois a ANP detalhe os blocos a licitar. Ele não quis adiantar se a Bacia de Campos, principal produtor nacional de petróleo, que ficou de fora deste leilão, estará de volta na próxima rodada. "Ainda não definimos o que vamos apresentar o CNPE." Mas disse acreditar que, apesar dos constrangimentos causados pelo fim prematuro da disputa este ano, há grandes chances de sucesso na próxima rodada. "A oitava rodada foi feita em circunstâncias polêmicas, em um período ruim do ano, com poucas áreas e focada em gás, mas mesmo assim foi bem sucedida", avaliou. Segundo a ANP, com apenas 25% das áreas licitadas, o leilão teve a segunda maior arrecadação em dólares (US$ 288 milhões) de toda a história da agência. Lima acrescentou que o bônus pago por quilômetro quadrado atingiu US$ 5.428, quase dez vezes os US$ 550 registrados na sexta rodada de licitações, maior valor até então. Segundo ele, a procuradoria jurídica da Agência avalia que as ofertas feitas antes da suspensão do leilão são válidas. "As áreas foram arrematadas em um processo totalmente legal e de acordo com a legislação vigente."