Agência rebaixa classificação do Uruguai A agência de análise de risco Standard & Poor´s rebaixou a classificação da dívida soberana do Uruguai. A perspectiva permanece "negativa". "O rebaixamento e a perspectiva negativa refletem a dificuldade do governo em lidar de forma significativa com a persistente fraqueza fiscal e estrutural", diz a nota da S&P. "Essa fraqueza é resultado da perspectiva de crescimento mínimo do Uruguai, considerando sua dependência inerente à região do Mercosul, e pela fragilidade no setor financeiro". A classificação da dívida de longo prazo em moeda estrangeira foi rebaixada de BBB- para BB+, enquanto a classificação da dívida de longo prazo em moeda local foi rebaixada de BBB+ para BBB-. A classificação da dívida de curto prazo em moeda estrangeira foi rebaixada de A-3 para B, enquanto a classificação da dívida de curto prazo em moeda local foi rebaixado de A-2 para A-3.