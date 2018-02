Agência rebaixa perspectiva da classificação do Uruguai A agência classificadora de risco, Moody´s Investor Service, rebaixou, de estável, para negativa a perspectiva da classificação do teto de bônus e notes em moeda estrangeira e dos depósitos bancários também em moeda estrangeira. A agência disse que a perspectiva negativa para o teto da classificação dos bônus e notes em moeda estrangeira reflete o potencial de aceleração da deterioração fiscal em conseqüência do aumento da pressão para flutuação do peso. A Moody´s acredita que o governo do Uruguai seguirá sofrendo pressão de choques externos, o que imporá a necessidade uma política de resposta e suporte financeiro adicional. A Moody´s diz que acompanhará a implementação dos ajustes ficais de 2002 que serão conduzidos conforme agenda estabelecida junto ao FMI e sugeriu que desvios nas metas fiscais deverão ser fonte de sérias preocupações. O rebaixamento da perspectiva para a classificação dos depósitos em moeda estrangeira embute preocupações relacionadas a eventual impacto da crise argentina no segmento bancário do Uruguai