Agência se explica sobre anúncio de petróleo em Sergipe A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou nota esclarecendo a divulgação de uma descoberta da Petrobras ontem, que gerou polêmica com o governo. No comunicado, a agência diz que "em nenhum momento", empregou o termo "reserva", para falar da estimativa de petróleo no bloco SEAL-100. Ontem, a agência disse que havia uma estimativa de existência de 1,9 bilhão de barris de petróleo no local. Na nota, o órgão regulador diz que informou "apenas a estimativa preliminar sobre o potencial de óleo nos últimos dois poços". Eis a íntegra da nota da ANP: "A Agência Nacional do Petróleo (ANP) esclarece que, no comunicado sobre a descoberta de petróleo feita pela Petrobras no litoral de Sergipe, divulgado ontem (11/3) à tarde, foi informada apenas a estimativa preliminar sobre o potencial de óleo nos últimos dois poços perfurados no Bloco SEAL-100. A ANP reitera que, em nenhum momento, empregou o termo "reserva" para se referir ao óleo encontrado, uma vez que reservas somente serão medidas após a avaliação a ser executada pela empresa."