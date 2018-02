Agência S&P rebaixa nota e Rússia perde grau de investimento

A agência de classificação de risco Standard & Poor's cortou nesta segunda-feira o rating soberano da Rússia para BB+, abaixo do grau de investimento, com perspectiva negativa, e disse que a perspectiva de crescimento econômico para o país enfraqueceu. O rublo caiu após a notícia, para 67,63 ante o dólar, queda de 5% em relação ao fechamento na véspera.

A S&P havia alertado no fim de dezembro que poderia tirar o grau de investimento da Rússia a partir de meados de janeiro, após rápida deterioração da flexibilidade da política monetária do país e em meio ao enfraquecimento da economia.

A agência afirmou em comunicado que as situações externa e fiscal poderiam se deteriorar devido ao aumento da pressão externa e ao maior apoio do governo à economia.

O rebaixamento, para "BB+" ante "BBB-", marca a primeira vez em mais de 10 anos que a dívida soberana da Rússia é classificada abaixo do grau de investimento, o que alguns chamam de "grau especulativo".

A medida pode prejudicar não só a imagem da Rússia entre os investidores, mas também elevar seus custos financiamento, uma vez que muitos fundos de investimento e de pensão têm regras que os impedem de comprar títulos não classificados como grau de investimento.

A economia da Rússia deve entrar em recessão este ano, uma vez que as sanções do Ocidente em decorrência da situação na Ucrânia estimulam a fuga de capitais e a inflação, e uma queda duradoura dos preços do petróleo pressiona fortemente as receitas de exportação da Rússia.