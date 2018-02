Agências da CEF abrirão mais cedo a partir de quarta-feira Cerca de 1.600 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir mais cedo a partir da quarta-feira, 2, até o dia 15 de agosto. O objetivo do horário estendido, a partir das 8 horas da manhã, é atender os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que irão receber seus benefícios. A Caixa afirma que as agências estão ficando lotadas devido ao censo previdenciário. A instituição começa a atender, este mês, cerca de 40 mil aposentados e pensionistas que antes recebiam pelos Correios. De acordo com informações da assessoria de imprensa da CEF, todos os municípios que possuem apenas uma agência Caixa abrirão duas horas antes, nas demais localidades é preciso informar-se pelo telefone 0800 574 0101. Os horários de fechamento permanecem os mesmos. A Caixa também vai ampliar, em caráter experimental, o horário de funcionamento das salas de auto-atendimento - espaço reservado aos caixas eletrônicos que funciona na entrada das agências. Durante os meses de agosto e setembro, essas salas funcionarão entre 8h e 20h, no mínimo