Agências da Eletropaulo fecharão amanhã As agências de atendimento da AES Eletropaulo não terão expediente amanhã, feriado de Corpus Christi. O atendimento de emergências funcionará normalmente todos os dias, inclusive no feriado, pelo call center da empresa 0800-196196. Na sexta-feira, dia 31, o atendimento para pedido de ligação nova, segunda via de conta de luz, atualização cadastral será normal nas agências