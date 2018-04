Agências dão descontos para atrair turistas Embora o mercado de câmbio esteja acenando com queda do dólar, os turistas que pretendem viajar para fora do País ainda estão arredios e evitando assumir dívidas na moeda norte-americana. Atentas a esse movimento, as agências de turismo decidiram garimpar boas oportunidades para atrair os clientes. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens de São Paulo (Abav-SP), Amauri Pinto Caldeira, comenta que os agentes de viagem estão em contato permanente com hotéis, restaurantes e companhias aéreas para conseguir preços melhores e oferecer descontos a seus clientes. É exatamente isso que a CVC decidiu fazer. O diretor de Vendas da empresa, Walter Patriani, lembra que este é o melhor mês para conhecer Bariloche, por exemplo. Por isso, a operadora aproveitou o período de baixa temporada para vender o pacote de uma semana em Bariloche com o dólar fixado em R$ 2,50. Em julho, o programa saía por US$ 900. Hoje, custa US$ 580, compara Patriani. "O que fizemos foi reduzir o preço nominal do pacote para compensar a alta do dólar." Estão incluídas nesse preço as passagens aéreas e a hospedagem com meia pensão. Caldeira, da Abav-SP, explica que, em geral, agosto é um mês fraco para o turismo e essa sazonalidade pode favorecer quem viaja nessa época. "Os hotéis e as companhias aéreas já trabalham com valores menores na baixa estação e, ao levarem em conta a crise mundial, a redução deve ser mais relevante." Ainda assim, quem quiser gastar menos poderá optar pela mudança do roteiro. "Pode valer a pena, por exemplo, não ir para a Europa e aproveitar para conhecer a Argentina", exemplifica Patriani. Mesmo com a crise, o país mantém sua boa infra-estrutura para o turismo, completa.