Agências do INSS não abrem amanhã em SP As agências do INSS na capital paulista não abrirão amanhã em São Paulo, em razão do feriado em comemoração aos 454 anos da cidade. A assessoria de imprensa do INSS lembra, no entanto, que o feriado não abrange as demais unidades do órgão no Estado. Amanhã, as pessoas que têm benefício de até um salário mínimo (R$ 380,00) começam a receber o pagamento referente ao mês de janeiro, conforme o calendário antecipado. Desde dezembro, os beneficiários que recebem até um salário mínimo e têm no cartão de pagamento o número de identificação de finais 1 a 5, desconsiderando-se o dígito, tiveram o pagamento antecipado para os cinco últimos dias úteis do mês. Portanto, amanhã, recebem os segurados que têm número de identificação impresso no cartão magnético com final 1; os beneficiários que têm o final 2 recebem na segunda-feira (dia 28); na terça-feira (dia 29) é a vez de quem tem final 3; na quarta-feira (dia 30), ocorrerá o pagamento aos segurados com final 4 e, na quinta-feira (dia 31), receberá quem tem cartão com final 5. Na próxima sexta-feira (dia 1º de fevereiro), começam a receber os demais beneficiários da Previdência Social. Nesse grupo, estão aqueles que recebem acima de um salário mínimo, independentemente do número final do cartão de pagamento, e as pessoas que ganham até um salário mínimo e têm cartão com finais 6 a 0. Os benefícios desses segurados serão pagos até o dia 12 de fevereiro. As pessoas que tiverem dúvidas sobre a data de recebimento do benefício ou quais as unidades do INSS que vão atender no dia 25 podem entrar em contato com a central de tele atendimento 135. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 horas às 23 horas.