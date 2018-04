Agências do Santander terão salas de ações As agências do Banco Santander oferecerão aos seus clientes salas de ações seguindo experiência do Banespa. A informação foi prestada agora há pouco pelo superintendente da Corretora Banespa, João Carlos Pimenta. Segundo ele, a Corretora Banespa é a maior do mercado em atendimento a pessoas físicas. A Corretora Banespa possui 21 mil clientes pessoa física cadastrados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), dos quais 15 mil estão ativos. O volume negociado representa 2,7% de participação do total de negócios realizados por investidores pessoa física. Gilberto dos Santos, gerente geral de renda variável da Corretora, afirma que estudo realizado pelo grupo sobre o perfil dos clientes - pessoa física - que operam com a Corretora Banespa mostra que a maioria é de classe A e B, com mais de 30 anos, possui curso superior completo e 72% é do sexo masculino.