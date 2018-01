Agências elevam classificação de risco de bancos brasileiros A agência de classificação de risco Fitch elevou a perspectiva para o rating (classificação) de alguns bancos brasileiros de estável para positiva, na seqüência da ação semelhante que fez com o rating soberano do Brasil. Os bancos que tiveram a perspectiva elevada foram: Banco Bradesco, Bradesco Seguros, Holding Financeira do Banco Itaú, Banco Itaú; Itaú BBA; Banespa, Santander Brasil, Santander Meridional, Votorantim, Banco do Brasil, Safra, Unibanco, Pactual e Pactual Overseas. As informações são da Dow Jones. Moody´s eleva rating de depósitos Também a agência de classificação de risco Moody´s elevou o rating dos depósitos de longo prazo em moeda estrangeira de alguns bancos brasileiros para B1, de B2. A agência manteve a perspectiva positiva para esses ratings.A Moody´s também elevou o rating dos bônus em moeda estrangeira de alguns bancos.