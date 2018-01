Agências melhoram perspectiva do País e mercado reage A agência de classificação de risco Standard & Poor?s (S&P) revisou, de estável para positiva, a sua perspectiva para a dívida de longo prazo do Brasil. Também atribuiu a nota BB para a dívida de longo prazo em moeda estrangeira, BB+ para a dívida de longo prazo em moeda local e B para a dívida soberana de curto prazo do Brasil. Hoje, o Brasil está a três degraus do chamado grau de investimento, atribuído a países e empresas com baixa probabilidade de calote em suas dívidas. ?A perspectiva positiva reflete o contínuo declínio nas vulnerabilidades fiscal e externas do Brasil através de outro ciclo eleitoral e a expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concentre esforços para reduzir progressivamente a falta de flexibilidade fiscal durante seu segundo mandato?, explicou a analista de crédito da S&P Lisa Schineller. A notícia foi bem recebida pelos mercados. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que vinha em um dia morno por causa do feriado nesta quinta-feira nos EUA, passou a operar em terreno positivo até fechar em alta de 0,82%, com a recuperação das ações da Petrobras e da Vale. Já o dólar subiu pelo quinto dia útil consecutivo, pressionado pela fraca liquidez (volume de negócios) à tarde e pela atuação do Banco Central no leilão de compra de moeda. No encerramento dos negócios, foi vendido a R$ 2,1660, em leve alta de 0,14% em relação aos últimos negócios de ontem. JP Morgan Também nesta quarta-feira, o banco de investimentos JP Morgan elevou a participação do Brasil na carteira modelo de seu índice global de bônus da dívida de mercados emergentes (Embig). A Rússia também teve sua exposição elevada de neutra para acima da média (overweight). O banco disse que a dívida do Brasil vai se beneficiar do mercado mais forte, de revisões para cima no superávit de conta de capital e do início de uma agenda de reformas.