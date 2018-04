Agências suspendem, por ora, execuções As agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac anunciaram ter ordenado que os serviços de administração e cobrança de hipotecas suspendam as vendas de imóveis que tiveram as hipotecas executadas e os despejos de certas propriedades até janeiro. "A Freddie Mac está no caminho de ajudar três de cada cinco mutuários com problemas", disse o presidente-executivo da Freddie, David Moffett, em comunicado. A idéia é dar condições para que as pessoas fiquem em suas casas, dentro de um programa de mudanças dos termos de hipoteca que deve ser anunciado em 15 de dezembro.