Agenda IOB DIA 17 Previdência Social (INSS) - Recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência outubro/2008 devidas pelos contribuintes individuais, pelo facultativo e pelo segurado especial que tenha optado pelo recolhimento na condição de contribuinte individual, pelo empregador doméstico (contribuição do empregado e do empregador), bem como pela cooperativa de trabalho em relação à contribuição descontada dos seus associados como contribuinte individual. Não havendo expediente bancário, permite-se prorrogar o recolhimento para o dia útil imediatamente posterior. DIA 20 Cofins - Pagamento da contribuição cujos fatos geradores ocorreram no mês de outubro/2008: - Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas. Código: 7987 - Cofins - Demais Entidades. Código: 2172 - Cofins - Combustíveis. Código: 6840 - Cofins - Fabricantes/Importadores de veículos em substituição tributária. Código: 8645 - Cofins não-cumulativa (Lei no 10.833/2003). Código: 5856 PIS-Pasep - Pagamento das contribuições cujos fatos geradores ocorreram no mês de outubro/2008: - PIS-Pasep - Faturamento (cumulativo). Código: 8109 - PIS - Combustíveis. Código: 6824- PIS - Não-cumulativo (Lei no 10.637/2002). Código: 6912 - PIS-Pasep - Folha de Salários. Código: 8301 - PIS-Pasep - Pessoa Jurídica de Direito Público. Código: 3703 - PIS-Pasep - Entidades Financeiras e Equiparadas. Código: 4574 - PIS - Fabricantes/Importadores de veículos em substituição tributária. Código: 8496 Previdência Social (INSS) - Parcelamento excepcional de débitos de pessoas jurídicas- Pagamento da parcela mensal decorrente de parcelamentos firmados com base na Instrução Normativa SRP nº 13/2006 e na Medida Provisória (MP) nº 303/2006. Não havendo expediente bancário, permite-se prorrogar o recolhimento para o dia útil imediatamente posterior. Previdência Social (INSS) - Paes - Pagamento da parcela mensal, acrescida de juros pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), pelos contribuintes que optaram pelo Parcelamento Especial de Débitos (Paes) perante a Previdência Social (INSS), de acordo com a Lei nº 10.684/2003. Não havendo expediente bancário, permite-se prorrogar o recolhimento para o dia útil imediatamente posterior. DIA 25 IOF - Pagamento do IOF apurado no 2º decêndio de novembro/2008: - Operações de crédito - Pessoa Jurídica. Código: 1150 - Operações de crédito - Pessoa Física. Código: 7893 - Operações de câmbio - Entrada de moeda. Código: 4290 - Operações de câmbio - Saída de moeda. Código: 5220 - Aplicações financeiras. Código: 6854 - Factoring. Código: 6895 - Seguros. Código: 3467 - Ouro, ativo financeiro. Código: 4028