Agenda IOB DIA 25 IOF - Pagamento do IOF apurado no 2º decêndio de novembro/2008: Operações de crédito (pessoa jurídica) código: 1150; operações de crédito (pessoa física) código: 7893; operações de câmbio (entrada de moeda) código: 4290; operações de câmbio (saída de moeda) código: 5220; aplicações financeiras código: 6854; factoring código: 6895; seguros código: 3467; ouro, ativo financeiro código: 4028. IRRF - No período de 11 a 20/11/2008, incidente sobre rendimentos de: a) juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; b) prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e c) multa ou qualquer vantagem por rescisão de contratos. IPI - Pagamento do IPI apurado no 2ºdecêndio de novembro /2008 sobre os produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI (cigarros que contêm fumo). Código: 1020 DCide Combustíveis - Entrega da Declaração de Dedução de Parcela da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Incidente sobre a importação e/ou Comercialização de Combustíveis das Contribuições para o PIS-Pasep e a Cofins (DCide-Combustíveis) referente à dedução efetuada no mês de novembro/2008. DIA 28 IPI (DIF-Cigarros)- Entrega da Declaração Especial de Informações Fiscais (DIF-Cigarros), com informações do mês de outubro/2008, relativas às obrigações tributárias do IPI, do PIS-Pasep e da Cofins, pelas empresas fabricantes de cigarros. Entrega da Declaração Especial de Informações Fiscais (DIF-Bebidas), com informações do mês de outubro /2008, pelo estabelecimento matriz, independentemente de ter havido ou não apuração do IPI.