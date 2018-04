Agenda IOB DIA 10 Previdência Social (INSS) - GPS - Envio, ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados, da cópia da Guia da Previdência Social (GPS) relativa à janeiro/2009. IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Incorporações imobiliárias - Recolhimento unificado do IRPJ/CSL/PIS/Cofins, relativamente às receitas recebidas em janeiro/2009 pelas incorporadoras que tiverem optado pelo Regime Especial de Tributação. Comprovante de Juros sobre o Capital Próprio - PJ - Fornecimento, à beneficiária pessoa jurídica, do Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio no mês de janeiro/2009. DIA 13 IRRF - Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 1º a 10/02/2009, incidente sobre rendimentos de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de contratos. IOF - Pagamento do IOF apurado no 1º decêndio de fevereiro/2009 sobre operações de crédito (pessoa física e jurídica), de câmbio (entrada e saída de moeda), aplicações financeiras, factoring, seguros e ouro. IPI - Pagamento do IPI apurado no 1º decêndio de fevereiro incidente sobre produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI (cigarros que contém fumo). Simples Nacional - Pagamento, pelas microempresas (ME) e pelas empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional, do valor devido sobre a receita bruta do mês de dezembro/2008 (Resolução CGSN nº 51/2008, art. 18, § 5º). Cide - Pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico cujos fatos geradores ocorreram no mês de janeiro/2009. Cofins/CSL/PIS-Pasep - Recolhimento da Cofins, da CSL e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas.