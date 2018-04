Agenda IOB DIA 20 Cofins - Pagamento das contribuições cujos fatos geradores ocorreram em junho/2009: Entidades Financeiras e Equiparadas. Código: 7987. PIS-Pasep - Pagamento das contribuições cujos fatos geradores ocorreram em junho/ 2009: Entidades Financeiras e Equiparadas. Código: 4574. Simples Nacional - Pagamento pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), do valor devido sobre a receita bruta de junho/ 2009. Previdência Social (INSS) - Recolhimento das contribuições relativas à competência junho/2009, devidas por empresa e equiparada. DIA 23 IOF - Pagamento do IOF apurado no 2º decêndio de julho/ 2009: operações de crédito - Pessoa Jurídica (Código: 1150) e Pessoa Física Código: 7893; operações de câmbio - entrada de moeda (Código: 4290) e saída de moeda (Código: 5220); aplicações financeiras. Código: 6854; factoring. Código: 6895; seguros. Código: 3467; ouro, ativo financeiro. Código: 4028. DIA 24 IPI - Pagamento do IPI apurado em junho/2009 incidente sobre todos os produtos (exceto os classificados no Capítulo 22, nos códigos 2402.20.00, 2402.90.00 e nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI). Código: 5123; do apurado em junho/ 2009 incidente sobre produtos classificados no Capítulo 22 da TIPI. Código: 0668; do apurado em junho/2009 incidente sobre os produtos classificados no código 2402.90.00 da TIPI. Código: 5110; do apurado em junho/2009 incidente sobre produtos classificados nas posições 84.29, 84.32 e 84.33 e nas posições 87.01, 87.02, 87.04, 87.05 e 87.11 da TIPI. Código: 1097; do incidente sobre produtos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI . Código: 0676.