Agentes de viagem ganham vôo da Azul Entre os preparativos para a estréia da empresa área Azul, em dezembro, está uma ação de aproximação dos agentes de viagem. Cerca de 600 deles vão voar na próxima semana com a nova companhia, fundada pelo empresário David Neeleman. Trata-se da primeira apresentação da empresa com o setor, que deverá responder por 60% das vendas da companhia. Os vôos terão duração de 45 minutos e sairão do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. A escolha das cidades, segundo fontes, já sinaliza os destinos que a companhia pretende operar no País.