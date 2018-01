AGF: desconto para pais e parentes A AGF Brasil Seguros está ampliando os critérios de segmentação na análise do perfil do motorista e, entre as novidades, está a concessão de desconto para clientes que tenham filhos até 10 anos de idade. "Geralmente, o motorista fica mais cuidadoso quando têm na família filhos pequenos, o que diminui o risco de acidentes", avalia Marcelo Goldman, diretor-executivo da área de automóveis da AGF. "Esta tendência, identificada em análise de sinistros, será levada em conta no cálculo das apólices da companhia a partir deste mês", informa. Pelos novos critérios do AGF Auto Perfil, o segurado poderá conquistar um desconto de até 20% em relação ao preço original da apólice, sem contar com outros descontos, como bônus e renovação. O perfil ideal, segundo a seguradora, é o de mulheres casadas, com idade acima de 30 anos e que tenham filhos pequenos até 10 anos. A empresa também passou a conceder desconto para os segurados que tiverem parentes com veículos segurados pela companhia. Essa vantagem é agregada na hora da renovação da apólice, visando a aumentar a fidelidade dos segurados ao produto.