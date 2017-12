AGF lança seguro-saúde complementar A AGF Seguros está lançando um plano de saúde complementar. Trata-se do Hospital Cash, vinculado ao seguro de vida comercializado pela companhia. Quem adquirir uma apólice de seguro com cobertura para morte natural, acidental, invalidez permanente ou por doença receberá outra apólice que proporciona uma renda complementar para ser utilizada no período de internação. Ela pode ser usada para pedir transferência para um quarto mais equipado e, até mesmo, para pagar gastos com remédios. Para participar, o cliente não pode ter mais de 60 anos. Um segurado que tenha até 30 anos, por exemplo, e tenha optado pela faixa máxima de indenização - R$ 50 mil para morte natural e invalidez permanente e R$ 100 mil para morte acidental - receberá uma renda de R$ 500,00 por dia de internação em caso de doença. Se o motivo da hospitalização for acidente, ou a hospitalização envolver UTI, essa renda será de R$ 1 mil. Nesse exemplo, será preciso desembolsar mensalmente R$ 70,62. Mas o custo mensal subirá para R$ 262,39, se o cliente tiver idade entre 56 e 60 anos.