AGF: seguro contra gastos extras de internação As principais seguradoras do país lançaram um novo produto: seguro contra despesas extras em caso de internação hospitalar. A apólice oferece ao segurado uma renda complementar a ser utilizada da maneira que lhe for mais conveniente, seja para pedir transferência para um quarto mais equipado, providenciar hospedagem de familiares durante sua internação ou até mesmo para pagar remédios. A AGF Brasil Seguros está lançando o AGF Hospital Cash. O novo seguro foi estruturado a partir de 7 faixas etárias e 7 diferentes faixas de indenização (informe-se com a seguradora no link abaixo). No caso de um segurado de 25 anos, por exemplo, que tenha optado pela faixa máxima de indenização, receberá uma renda de R$ 500,00 por dia de internação em caso de doença. Se o motivo da hospitalização for acidente, ou a hospitalização envolver UTI, essa renda será de R$ 1.000,00. Os casos de morte natural ou de invalidez permanente por acidente darão direito a um benefício de R$ 5.000, 00 a 50.000,00, de acordo com as faixas escolhidas. Esses valores passam para R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00 em caso de morte por acidente. Seguro inclui assistência funeral e de viagens O AGF Hospital Cash inclui a proteção do AGF Assistência Funeral - um serviço que toma as providências necessárias em caso de morte, desde detalhes do funeral até o traslado de corpo - e AGF Assistance Voyage, que garante assistência em viagens nacionais e internacionais, em caso de emergência decorrente de acidente ou doença súbita.