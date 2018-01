Agitação do mercado na terça foi normal, diz Meirelles O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira, 28, que agitações como as registradas na terça nos mercados financeiros internacionais por causa de uma forte queda (8,8%) da Bolsa de Xangai "são movimentos normais de mercado." Meirelles disse, no entanto, que o Brasil "precisa sempre ficar atento". O presidente do BC observou que, já nesta quarta, a situação na Bolsa de Xangai está normalizada, registrando uma alta de 4,94%. Ele disse que essa alta é uma reação ao fato de não se terem confirmado boatos de uma possível intervenção do governo chinês no mercado. A uma pergunta se o Copom (Comitê de Política Monetária), do BC, na sua próxima decisão sobre os juros brasileiros, levará ou não em conta a volatilidade registrada nos mercados financeiros na terça, Meirelles respondeu que "o Copom leva em conta todos os fatores". PIB Sobre o dado do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nesta quarta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou crescimento de 2,9% da economia brasileira, Meirelles disse que o resultado "ficou dentro da expectativa". O presidente do Banco Central fez essas declarações ao chegar ao Ministério da Fazenda para participar da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).