Agnelli recebe prêmio em NY sob protesto de sindicato

Agnelli foi o primeiro brasileiro a receber a honraria concedida pelo BCIU. No jantar de gala, Agnelli disse que o dia era muito especial e que decidiu "não ler o discurso. Vou dizer direto do coração", afirmou, ao colocar as anotações de volta no bolso. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, recebeu o mesmo prêmio em 2008 e o executivo-chefe da Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, em 2007.

O presidente do BCIU, Peter Tichansky, em entrevista antes do evento, havia citado a honraria para Agnelli como um passo de aproximação da entidade, que congrega importantes representantes do setor privado norte-americano, com o Brasil. Durante o discurso, Agnelli abordou o comprometimento da empresa com o desenvolvimento sustentável. "Muitos pensam que a atividade de mineração é algo que afeta o ambiente. Isto não é verdade. Não há um único metro quadrado em que estejamos (operando) que afete o ambiente, e que não estejamos repondo árvores ou vegetação, ou que (não) façamos algo para proteger o ambiente", afirmou, arrancando aplausos da plateia. A declaração foi praticamente uma resposta aos protestos que aconteciam ao lado de fora do jantar de gala.

Nas imediações do hotel, cerca de 150 manifestantes, que haviam anunciado o protesto previamente na internet, citavam a greve na Vale Inco, em Sudbury, no Canadá. Eles denunciavam os esforços da Vale para utilizar funcionários substitutos como mecanismo de interrupção da greve local iniciada em julho e protestavam também com acusações de poluição em outras regiões onde a empresa opera.

Ao final do evento, um alto executivo ligado ao evento disse que o prêmio para Agnelli havia sido decidido "antes da situação com a Inco", em uma alusão à greve. A escolha do premiado levou cerca de um ano. O presidente do BCIU confirmou que a escolha foi feita há um longo tempo, "antes mesmo da crise econômica global. Isto foi desafiador para qualquer empresa, grande ou pequena, e a demanda por minério de ferro caiu dramaticamente. Como se gerencia isso durante uma crise praticamente sem precedentes?", questionou. "Acreditamos que no longo prazo (a empresa) é uma força muito positiva e (foi) isto que conduziu nossa decisão", completou.