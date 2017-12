Agol quer investir US$ 2,5 bilhões em refinaria no ES O governo do Estado do Espírito Santo e o grupo multinacional Arabia Gulf Oil (Agol) anunciaram, nesta terça-feira, que pretendem assinar, até outubro, um acordo para a construção de uma refinaria de petróleo, com capacidade de produção de 200 mil barris por dia, nas proximidades do porto de Ubu, em Anchieta, que envolverá investimentos privados estrangeiros de US$ 2,5 bilhões. A refinaria, se concretizada, deverá importar petróleo e exportar os produtos refinados, principalmente para o mercado norte-americano. No entanto, o diretor da Agol, Peter Buckley, observou que cerca de 20% da produção poderá ser direcionada para o mercado brasileiro, dependendo da demanda e autorização regulatória. Todo o projeto, contudo, ainda depende de aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e, principalmente, de incentivos tributários no âmbito federal que estão sendo solicitadas pela Agol. "Acreditamos que a refinaria poderá começar a operar no final de 2006 ou no início de 2007, gerando cerca de 400 empregos diretos", disse Buckley, após participar de reunião com representantes do governo do Espírito Santo na embaixada brasileira em Londres. O secretário para o Desenvolvimento e Turismo do governo do Espírito Santo, Julio Bueno, adiantou que a construção de refinaria vai permitir o surgimento de um pólo industrial de serviços na região. "Comparando-se à construção de outras refinarias no País, como a de Paulínia, não é exagero dizer que serão criados cerca de 30 mil empregos." Ao justificar a escolha do Brasil para o projeto, Buckley disse que "o clima para negócios no País melhorou muito desde 1998", quando ele fez uma avaliação inicial sobre as perspectivas nacionais. "O ambiente no Brasil melhorou muito, há melhor ambiente para privatizações, por menos regulamentação", disse. "Antes eu estava um pouco receoso de investir no País, mas agora vejo como uma janela de oportunidade."