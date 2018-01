Agora é mais barato viajar para o exterior As empresas aéreas internacionais que voam para a Europa e para os Estados Unidos estão entrando no período de baixa temporada, oferecendo passagens mais baratas. A explicação para isso é que os preços variam dependendo do fluxo passageiros. Quando há maior procura por passagens, nas férias e feriados brasileiros e do país destino do vôo, elas ficam mais caras. Quem puder viajar na baixa temporada tem a vantagem comprar a mesma passagem, com as mesmas características e benefícios, a preços inferiores. Algumas companhias também possuem uma temporada intermediária, com preços mais baixos do que na alta temporada, mas superiores aos da baixa. Essa temporada intermediária existe principalmente nas companhias que voam para a Europa, e acontece entre abril e junho. Independentemente dos períodos de alta, baixa ou média temporada praticados pelas companhias aéreas, é importante estar atento às promoções que ocorrem durante o ano. Quando decidir para onde quer viajar, o passageiro deve pesquisar os diferentes preços em companhias aéreas, operadoras e agências de turismo. A temporada é definida pela data de embarque Vale lembrar que cada companhia define seu período de alta e baixa temporada, mas as épocas quase sempre coincidem. As empresas definem as datas limites para o embarque. Isso significa que o passageiro pode partir no último dia da baixa e voltar no meio da alta, mas ainda assim pagará o preço mais baixo. Essa é uma prática comum, por isso, para garantir o lugar no vôo, é importante reservar a passagem com antecedência. Na maioria das empresas, os vôos de final de semana (entre sexta-feira e domingo) são um pouco mais caros do que durante a semana, em média, a diferença é cerca de US$ 50. Mas ainda existem outras opções Também é importante lembrar que as empresas oferecem conexões a destinos para os quais não têm vôos diretos. Assim, pode ser vantajoso abrir mão do vôo direto e trocar de avião (fazer uma conexão). Por isso, a pesquisa de preços deve ser abrangente. Quem vai para a Europa deve consultar preços para o destino escolhido com todas as empresas européias e até com as norte-americanas, que muitas vezes oferecem passagens baratas com uma parada em Nova York. Algumas latino-americanas também têm preços promocionais. Muitas empresas também vendem passagens para as cidades onde seus vôos fazem escalas. Um bom exemplo é o das companhias asiáticas, que oferecem promoções para os Estados Unidos. Confira no link abaixo a tabela completa com todas as companhias aéreas que voam do Aeroporto Internacional São Paulo/Guarulhos.