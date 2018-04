Agricultor sempre precisará do governo, diz Mercadante O deputado federal pelo PT, Aloizio Mercadante, afirmou que os produtores agrícolas sempre precisarão de apoio do Estado. "O setor agrícola sempre precisará de ajuda oficial, pois tem que enfrentar a imprevisibilidade da safra e também problemas climáticos que exigem seguro agrícola", explicou. Mercadante acrescentou que outro fator que determina a ajuda oficial são os fortes subsídios agrícolas que União Européia e Estados Unidos dão à agricultura. Mercadante acompanhou o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao Agrishow. Minutos antes da entrevista coletiva que concedeu aos jornalistas, Lula afirmou que "a agricultura pode ser um pilar para alavancar o desenvolvimento do País". "O setor tem um potencial extraordinário", disse. Segundo Lula, três fatores são fundamentais para desenvolver a produção agrícola do País: infra-estrutura adequada, mercado interno e externo e mão-de-obra qualificada.