Agricultores argentinos estão contra novo imposto O Senado argentino poderá complicar ainda mais a vida dos agricultores caso aprove a lei que altera o Imposto de Valor Agregado (IVA) para o setor. Pela lei vigente na Argentina, ao comprar qualquer bem, os argentinos pagam um imposto de 21%, mas ao vender os grãos os agricultores recebem de volta o imposto. Com o novo IVA, o governo quer devolver apenas 10,5%, segundo o presidente das Confederações Rurais Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas. "O objetivo claro é cortar os ganhos que o setor teria com a desvalorização do peso. O governo argumenta que o setor ganhou muito com a desvalorização da moeda argentina e quer ficar com a diferença entre o imposto de 21% que o produtor paga ao comprar um bem e os 10,5% que o agricultor receberá, se aprovada a mudança, ao vender seus grãos", disse Cabanellas. Apesar das reclamações dos agricultores, a alteração no texto que regulamenta o IVA foi aprovado na Câmara. "Conseguimos postergar a votação no Senado até agosto. Estamos enviando estudos aos senadores mostrando que a diferença vai quebrar o setor", afirmou. Os produtores argentinos investiram pesado em máquinas, equipamentos agrícolas, agroquímicos e fertilizantes nos últimos anos. O investimento foi maior em períodos de preços altos no mercado de grãos, mostram dados da Associação de Câmaras de Tecnologia Agropecuária (Acta). Em 1997, quando o preço da soja no mercado interno bateu os 285 pesos por tonelada, valorização de 5,16% em relação ao ano anterior e maior cotação entre 1994 e 2001, os produtores argentinos compraram 7.440 tratores. Segundo os dados da Acta, as vendas de tratores foram de 3.790 unidades em 1991 e fecharam 2000 com 2.300 unidades. Os dados referentes a 2001 não foram fechados. "O mercado argentino sempre foi aquecido para a tecnologia agrícola, mas não sabemos o que pode acontecer agora com toda esta crise", disse o presidente da Acta, Carlos Salvador. Em 1997, os argentinos também compraram mais semeadoras para plantio direto (2.800 unidades, crescimento de 12% no ano) e agroquímicos em geral (924 milhões de pesos, 16,81% a mais que 1996). As vendas de fertilizantes saltaram de 325 mil toneladas em 1991 para 1,785 milhão de toneladas em 2000, informa a Acta. O setor também comprou mais agroquímicos: 286 milhões de pesos em 1991 e 634 milhões de pesos em 2000. A Acta reúne empresas de agroquímicos, fertilizantes, sementes e produtos veterinários. "O uso da tecnologia resultou diretamente no aumento da área plantada e da produtividade", afirma Salvador. Entre as safras 86/87 e 88/89 e 97/98 e 99/00, área plantada com grãos e algodão na Argentina cresceu 28,6% e a produtividade média das lavouras cresceu 51,5%.