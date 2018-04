Agricultores argentinos estenderão greve Os agricultores da Argentina decidiram estender a greve com início marcado no próximo dia 28 de quatro para nove dias. Eles vão protestar contra a política econômica e, principalmente, contra a decisão do governo de impor taxas de até 23,5% sobre a exportação de produtos agrícolas, retroativas a 4 de março. A medida afeta diretamente as tradings, mas os produtores acreditam que essas empresas vão compensar o aumento de seus custos baixando o preço pago a eles. O protesto está sendo organizado pela Confederação Rural Argentina (CRA), que agrega os médios e grandes produtores. Outras entidades, como a Federação Agrária Argentina (FAA), que representa os pequenos produtores, também devem participar da manifestação, que deve ser a maior dos últimos 30 anos no país. Leia o especial