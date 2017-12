Agricultores bloqueiam rodovias no Mato Grosso As rodovias BR 163 que dão acesso de Campo Grande a São Paulo e a BR 364 que dá acesso a Goiás serão bloqueadas no início da tarde desta segunda-feira, por volta das 14h, na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Cerca de 50 tratores, máquinas agrícolas, e mais de 20 caminhões já estão estacionados no acostamento da pista. Mais de 400 agricultores de Rondonópolis e região vão barrar as passagem de caminhões com grãos, adubos, defensivos agrícolas e combustíveis. O local já esta cheio de faixas. Uma delas diz: "Comida barata, inflação controlada, superávit da balança comercial. Lula: chegou a hora de acertar as contas". O protesto dos agricultores, batizado de "Grito do Ipiranga", começou no dia 18 de abril e já atinge mais de 50 municípios em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Os produtores protestam contra o dólar baixo, o alto preço do diesel e pedem a reestruturação de suas dívidas. Eles prometem bloquear o escoamento da safra de grãos por tempo indeterminado. Nesta semana, a cidade de Cascavel, no Paraná; Rosário, na Bahia; e o estado de Goiás devem aderir ao movimento.