Agricultores de MT entram em confronto com policiais Agricultores de Mato Grosso entraram em confronto com policiais rodoviários federais nesta quinta-feira na cidade de Sorriso, no Norte do Estado. Por determinação da Justiça, a PRF tentou cumprir mandado de desocupação da BR-163, também conhecida como rodovia Cuiabá-Santarém. Os policiais lançaram uma bomba de efeito moral e disparam tiros para o alto. Quatro pessoas - ainda não identificadas - foram presas. Uma delas tentava esvaziar o pneu de uma máquina que estava sobre a pista, na pretensão de evitar que fosse retirada pelos policiais. Revoltados, os integrantes do manifesto conclamaram os moradores para reforçarem a resistência, porém a polícia conseguiu liberar a pista. Pelo menos três pessoas que estavam no local acabaram tendo ferimentos leves após o lançamento da bomba. Alguns agricultores que estavam na linha de frente do movimento procuraram acalmar os manifestantes e a PRF acabou isolando os produtores e liberando o tráfego. Com a desobstrução, cargas de grãos com destino ao Sul - para armazéns, indústrias e portos - começaram a ser liberadas. Por volta do meio-dia, em Lucas do Rio Verde, produtores acabaram parando um caminhão e a carga foi jogada na pista, dificultando a passagem de automóveis e caminhões. Também houve princípio de tumulto em Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. Não houve feridos. Os produtores fazem manifestações em diversos pontos do País como forma de protestar contra a política do governo ao setor.