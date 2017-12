Agricultores de SP e do norte do PR aderem a protesto Agricultores do Estado de São Paulo e do Norte do Paraná aderiram ao protesto de produtores conhecido como "Grito do Ipiranga", que entra em sua segunda semana. A classe pretende chamar a atenção da população a respeito da crise financeira do setor, em virtude da política agrícola e cambial do governo federal. O baixo dólar fez com que as exportações diminuíssem, o que gerou maiores perdas e aumento da dívida dos produtores. Sindicatos rurais do Médio Vale do Paranapanema (SP) estão desde a última segunda-feira à noite bloqueando os acessos de 30 silos existentes nas regiões de Ourinhos e Assis - maiores produtoras de grãos do Estado - para impedir a saída de produtos para exportação. No Paraná a adesão é à manifestação que havia sido iniciada no fim da semana pelos produtores do noroeste paranaense. O protesto é realizado em Rolândia, a cerca de 390 quilômetros de Curitiba. A orientação é para que seja bloqueada a linha ferroviária da América Latina Logística (ALL), que passa pela região. Vários tratores estão prontos para essa tarefa. Em Maringá, a linha está bloqueada desde domingo, apesar de uma liminar concedida pela Justiça determinando a reintegração de posse. Agricultores já bloqueiam estradas de sete Estados - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás, Paraná, Tocantins, Rondônia e São Paulo.