Agricultores do Paraná devem aderir aos protestos Agricultores da região Oeste do Paraná estão se organizando para aderir ao protesto nacional contra a baixa cotação do dólar, o alto preço do óleo diesel e a não reestruturação de dívidas com o Banco do Brasil e multinacionais de sementes e insumos. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Nelson Menegatti, pretende conversar com a direção da Federação da Agricultura do Paraná (Faep) ainda nesta semana. A previsão, segundo ele, é que o manifesto aconteça na primeira quinzena deste mês. Menegatti também vai conversar com representantes do comércio da região e com a Associação de Prefeitos da região para mobilizar o Estado.