Agricultores gaúchos já perderam 80% do feijão Os agricultores do Rio Grande do Sul já perderam, em média, 30% da soja, 70% do milho safrinha e 80% do feijão que cultivaram neste verão. Os cálculos são da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag). E a perspectiva para os próximos dias não é boa. Os serviços de meteorologia não prevêem chuva antes da segunda semana de abril. Nesta terça-feira, o número de municípios em situação de emergência chegou a 193, com os decretos assinados pelos prefeitos de Saldanha Marinho, Iraí, Planalto, Vista Gaúcha, Campo Novo, Jacutinga, Mariano Moro, todos no nordeste do Estado, e Vera Cruz, na região central.