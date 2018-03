Agricultores invadem Banco do Nordeste, em Maceió Pequenos agricultores ligados ao Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram, hoje pela manhã, a agência do Banco do Nordeste, em Maceió, em protesto contra as taxas de juros e a falta de recursos para subsidiar a lavoura. Durante a invasão, quebraram a porta de vidro da agência, o que provocou ferimentos em dois vigilantes e em um tenente da Polícia Militar, que tentava conter os manifestantes. A Polícia Militar já foi acionada e tenta negociar a desocupação da agência, cujo movimento está prejudicado.