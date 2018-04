Agricultores pedem R$ 25 bi para a safra 2003 A safra agrícola do ano que vem, cujos recursos serão definidos em junho próximo, poderá contar com R$ 25 bilhões para serem aplicados em custeio e comercialização. A afirmação foi feita pelo ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, depois de uma reunião na Confederação Nacional da Agricultura (CNA), na qual recebeu a proposta do setor produtivo para o plano agrícola e pecuário da safra 2002-2003. Nessa proposta, a entidade, juntamente com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), solicita esse volume de recursos. "É viável atingir esse montante, se incluirmos nele também o Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar)", afirmou o ministro. Pratini lembrou que na atual safra o valor destinado a custeio e comercialização, que foi de R$ 16 bilhões, atingirá cerca de R$ 22 bilhões, se nele forem incluídos os recursos concedidos aos minis e pequenos produtores. No documento entregue pela diretoria da CNA ao ministro, a entidade solicita, entre outros pontos, maior acesso ao crédito para os produtores; ampliação da dotação orçamentária para os bancos cooperativos, dos atuais R$ 240 milhões para R$ 400 milhões; redução das atuais taxas de juros pré-fixadas, de 8,75% para 5,75%, e desburocratização do crédito rural, com a redução dos documentos e despesas. Foi pedido também o realinhamento dos preços mínimos, considerando a evolução dos custos para produtos de mercado interno e para aqueles voltados à exportação. Para garantir a renda do produtor, a entidade também defende a criação de um "seguro de renda", no qual o Tesouro Nacional bancaria metade do prêmio, para atrair os produtores. A CNA também quer uma política de apoio à produção de leite, com a implantação de um programa de melhoria e qualidade do produto e a concessão de financiamentos para estocagem (EGFs). A entidade defende ainda a criação de programas novos para estimular setores que vêm tendo peso nas exportações, como o pecuário. Ao receber o documento, o ministro da Agricultura disse que a proposta contém alternativas realistas, sendo que algumas delas são viáveis de executar. Entre elas, citou a ampliação de recursos para os projetos de armazenagem nas propriedades, a concessão de empréstimos para estocagem do leite e ampliação de recursos a serem aplicados pelos bancos cooperativos. "As demais propostas precisam ser examinadas em detalhe", disse.