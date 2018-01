Agricultores pedem rapidez na política do milho O presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Macel Caixeta, pediu ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que antecipe a política de apoio à comercialização de milho e sorgo. "O ministro tem que anunciar a política neste mês, porque o plantio da safrinha de milho começa em fevereiro", disse. "Todos os anos deixamos o anúncio das medidas de apoio para a última hora, quando o produtor já fez os planos de plantio". Caixeta afirmou que não apresentou ao ministro propostas de políticas de apoio à comercialização, mas disse que Rodrigues chamará o setor para discutir o assunto. O governo terá que lançar uma política dirigida ao milho para que o produtor plante o milho e que possa sair da atual situação de abastecimento, afirmou Caixeta. Segundo ele, o ideal seria que o governo garantisse preço e também a alternativa de compra do produto. "O milho não é tão fácil de vender como a soja", afirmou. O presidente do Fórum de Pecuária de Corte da CNA, Antenor Nogueira, afirmou que a entidade poderá contribuir para o programa Fome Zero. Segundo Nogueira, uma decisão poderá ser tomada depois que o presidente da CNA, Ernesto de Salvo, voltar a trabalhar, em fevereiro. De Salvo está afastado do trabalho por problemas de saúde.