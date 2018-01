Agricultores querem fechar rodovia hoje em GO Agricultores dos municípios de Goiânia, Indiara, Edéia, Paraúna, Santa Helena, Jataí, Rio Verde, Acreúna e Palmeiras, todos em Goiás, fazem nesta terça-feira, a partir das 10 horas, uma grande manifestação na BR-060, no trevo de Acreúna, que fica a 153 quilômetros da capital. O objetivo é sensibilizar o governo federal para a necessidade de prorrogação das dívidas do setor. Os produtores são convocados a participar da manifestação por meio de anúncios transmitidos em horário nobre por emissoras locais de televisão. O ato é organizado pelo prefeito de Acreúna, João do Pedrinho (PP). A intenção é fechar a rodovia entre 10 e 11 horas. Ontem, funcionários da prefeitura limparam a via, cortaram a grama e pintaram as guias. Os agricultores prometem formar uma fila com 600 tratores e máquinas agrícolas. "Queremos mostrar ao governo que estamos unidos e que temos força", comentou um funcionário da prefeitura. Eles pretendem interromper o trânsito duas vezes durante o dia. A previsão é que o protesto dure das 8 às 17 horas. Amanhã, uma manifestação maior ocorre no município vizinho de Rio Verde. A idéia inicial era reunir 3 mil pessoas no Clube Dona Gercina. No entanto, o número de adesões superou as expectativas e o evento foi transferido para o estacionamento do estádio local, que comporta 3 mil pessoas sentadas e um grande número em pé. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, já confirmou presença.