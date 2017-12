Agricultores querem que UE proíba importações do Brasil Os agricultores da União Européia acusam as autoridades brasileiras de não cumprir com os requisitos de saúde e segurança alimentar exigidos pelo bloco e querem que a Comissão Européia (órgão Executivo da União Européia) proíba ?imediatamente? as importações de produtos alimentícios do Brasil. O pedido foi encaminhado diretamente ao comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, em uma carta enviada pelo Comitê das Organizações Profissionais Agrárias (Copa) e pela Confederação Geral das Cooperativas Agrárias (COGECA), que representam o coletivo dos agricultores europeus. Segundo as instituições, a acusação está apoiada em dois informes ?inquestionáveis? sobre a agropecuária brasileira, que expõem os resultados de missões realizadas no país pelo Escritório de Alimentos e Veterinária da UE (FOV, em inglês) em novembro e dezembro de 2005. O relatório do FOV afirma que ?o atual sistema de controle de resíduos e medicina veterinária brasileiro não é adequado? e ?não oferece as garantias exigidas pela legislação comunitária?. Também indica que ?a maioria das deficiências encontradas (na missão anterior) em 2003 ainda não foram corrigidas e muitas das medidas prometidas então até hoje não foram aplicadas de fato?. ?Essas deficiências são ainda mais inaceitáveis quando o que está em jogo é a saúde dos consumidores europeus?, concluiu Franz-Josef Freiter, secretário geral do Copa e da COGECA. Entre as irregularidades apontadas pelo FOV, as instituições ressaltam que alguns aditivos proibidos na UE são utilizados por agricultores brasileiros na produção de ração para animais cuja carne e derivados são exportados para o bloco. O Brasil é atualmente o maior exportador de carne e de frango para a União Européia, com respectivamente 268,7 mil e 391 mil toneladas vendidas entre janeiro e outubro de 2005. ?Conclusões Preliminares? Otávio Briones, responsável por Agricultura na Missão do Brasil para a UE, defende que os informes mencionados pelos agricultores europeus são ?relatórios das visitas? realizadas pelo FOV e não têm caráter conclusivo. ?Depois de cada missão, a Comissão Européia nos envia esse tipo de informe, questionando alguns pontos e informando o que precisa ser melhorado. Com base nisso, o Brasil implementa novos plano de controle de qualidade, corrige o que é necessário e responde às questões. Nesse caso, nossa resposta ainda está sendo avaliada?. Briones disse desconhecer o uso de aditivos em rações animais no Brasil e defendeu: ?O FVO pode determinar imediatamente a proibição de importações de qualquer produto se vê algo perigoso na produção. Esse não é o caso do Brasil. O volume das nossas exportações se deve ao fato de que o país respeita todas as normas de saúde exigidas por seus clientes?. O diretor da Comissão de Comércio da União Européia, Peter Balas, confirmou que as respostas brasileiras às recomendações feitas pela missão do FOV estão sendo analisadas. ?Se as acusações do COPA e da COGECA tiverem razões justificadas, então tomaremos as medidas adequadas?, disse à BBC Brasil, sem querer especificar se isso poderia acarretar a proibição de importação de algum produto brasileiro. Uma nova missão do FOV está atualmente no Brasil, esta vez para avaliar as condições de produção da carne bovina exportada à UE. ?Estamos tranquilos, porque a União Européia tem informações suficientes sobre a situação da produção brasileira. Nosso relacionamento é de absoluta transparência?, afirma Briones. O setor agropecuário é o principal exportador brasileiro para a UE. No ano passado o País lucrou 11 bilhões de dólares com esse comércio.