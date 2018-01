Agricultura coletará novas amostras para teste de aftosa O Ministério da Agricultura informou hoje que enviou nova equipe de técnicos para o Paraná, incumbida de fazer novas coletas de material para efetuar mais exames em animais suspeitos de estar infectados com o vírus da aftosa. Segundo a assessoria do Ministério, poderão ser refeitas necropsias de animais e até a coleta de órgãos para tentar um diagnóstico mais preciso. As amostras da primeira coleta feita em animais suspeitos de estar infectados pelo vírus foi para análise em um laboratório do Ministério da Agricultura em Belém, mas não foram suficientes para isolar o vírus e obter a confirmação de que se trata efetivamente de um foco. O Ministério espera que o resultado desses exames seja divulgado até o fim da próxima semana.